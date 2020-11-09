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Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4)

Артикул: 220395
  • Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 2
  • Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 3
Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 1
Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 2
Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - фото 3
2 070 руб. 
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Артикул: 220395
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)14
Вес, кг0.03
Высота, см3
Длина, см6.9
Количество в упаковке1
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC19200
Оперативная память SODIMM Kingston HyperX Impact [HX424S14IB/4] откроет для вас дополнительные функциональные и аппаратные возможности, необходимые для быстродействия игрового компьютера при запуске требовательных к ресурсам системы видеоигр. Комплект поставки предусматривает одну плашку ОЗУ с объемом оперативной памяти, равняющимся 4 ГБ. Модель в автоматическом режиме разгоняется до заявленной частоты, соответствующей 2400 МГц, без необходимости системных настроек в BIOS. Модуль поддерживает платформы, использующие технологии процессоров Intel. Высокая эффективность работы оперативной памяти SODIMM Kingston HyperX Impact [HX424S14IB/4] обеспечена таймингами 14-14-14-29. Характерной чертой представленной модели является низкое напряжение, равняющееся 1.2 В. В процессе своего функционирования модуль оперативной памяти испускает минимум шума. Конструкция модели предусматривает 16 чипов, установленных с обоих сторон плашки памяти. Пропускная способность представленного комплектующего элемента компьютера соответствует PC19200.


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Оперативная память Kingston 4GB DDR4 SODIMM (HX424S14IB/4) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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