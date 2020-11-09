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Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный

Артикул: 219654
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 1
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 2
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 3
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 4
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 5
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 6
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 7
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 8
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 9
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 10
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 11
  • Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 12
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 1
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 2
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 3
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 4
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 5
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 6
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 7
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 8
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 9
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 10
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 11
Блендер погружной Redmond RHB-2961 черный/красный - фото 12
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219654
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БрендRedmond
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Материал погружной частиметалл
Управлениемеханическое
Типпогружной
Режимы скороститурборежим, плавная регулировка скорости
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
Насадкиизмельчитель, венчик для взбивания
Мощность, Вт1200
Материал корпусапластик
Вакуумный насоснет
Максимальная скорость вращения, об/мин14600
Комплектациясервисная книга, насадка-венчик, мерный стакан 0.6 л, руководство по эксплуатации, чаша для измельчения 500 мл (с крышкой), S-образный нож
Емкость измельчителя, л0,5
Дополнительный цветкрасный, серый
Дисплейнет
Функции и особенностизащита от перегрузки, защита двигателя от перегрева
Длина сетевого шнура1,2
Вес, кг1,6
Блендер Redmond RHB-2961 – изделие от проверенного бренда. Компания многие годы выпускает технику для кухни. Ее продукция отличается прекрасными параметрами, стильным дизайном и исключительной надежностью. Блендер Redmond RHB-2961 выпускается в черном корпусе. Есть красные и серые элементы, вам понравится приятный дизайн. Питается устройство от сети, подключается через кабель с длиной 1.2 метра. Мощность блендера составляет 1200 Вт. Владельцу предоставляется две скорости работы. Повышение и понижение скорости происходит плавно, что станет еще одним достоинством. Дополнительно присутствует турборежим. Если нужно увеличить скорость на некоторое время, то можно воспользоваться им. В набор поставки входит венчик, он подойдет для взбивания продуктов. Можно отказаться от приобретения миксера, данная модель способна заменить это устройство. Погружная часть металлическая. Обеспечивается гигиеничность при использовании блендера, удается легко удалить загрязнения и поддерживать чистоту. Можно воспользоваться измельчителем, он пригодится для ряда продуктов.


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