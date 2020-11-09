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Камера заднего вида Interpower IP-920 LED проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 480 линий и широкий угол обзора 100° дают полную информацию всего происходящего сзади, при этом класс пыле- и влагозащиты IP68 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог. Особенности видеосъемки: автоматическое изменение экспозиции, AWB, AGC, автоматическое обнаружение бликов и удаление

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