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Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I

Артикул: 219489
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 1
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 2
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 3
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 4
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 5
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 6
  • Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 7
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 1
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 2
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 3
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 4
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 5
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 6
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - фото 7
2 380 руб. 
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Артикул: 219489
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораPET
Номинальная мощность35 Вт
Пиковая мощность250 Вт
Чувствительность88 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.4
Коаксиальная АС Pioneer TS-G1330F – компактное, но очень качественное звуковое оборудование, предназначенное для монтажа в салонах транспортных средств. Акустическая система включает в себя 2 13-сантиметровых динамика круглой формы. Модель относится к трехполосному виду: музыка любых жанров будет восприниматься великолепно. Высокое качество звука оценят как меломаны, так и обычные пользователи автомобильной акустики. Обращает на себя внимание высокий показатель максимальной мощности: он равен 250 Вт. Номинальная мощность акустической системы при этом равна 35 Вт. Коаксиальная АС Pioneer TS-G1330F воспроизводит звук в диапазоне от 33 Гц до 24 кГц. Модель характеризуется чувствительностью, равной 88 дБ, и импедансом, составляющим 4 Ом. Акустическая система отличается посадочной глубиной, равной 44 мм. В комплект поставки входят все необходимые для монтажа компоненты. На коробке, в которую упакована акустическая система, размещена необходимая сопутствующая информация. Упаковка имеет презентабельный внешний вид.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика Pioneer, TS- G1330F I - по цене 2380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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