8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5"

Артикул: 219435
  • Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5" - фото 1
  • Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5" - фото 2
Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5" - фото 1
Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5" - фото 2
1 546 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендINTERPOWER
Тип товараЗеркало заднего вида
Марка автомобиляуниверсальный
Дополнительнодиагональ 5 дюйм.
Зеркало для камеры заднего вида со встроенным экраном 4.3 дюйма. Подключается с любой камерой заднего вида. Устройство устанавливается вместо штатного зеркала автомобиля. Имеется 3 варианта крепления (штатное и два дополнительных) для установки на любой автомобиль. Это современное устройство удачно совмещает в себе зеркало заднего вида и монитор. Прибор позволяет подключать к себе 2 различных источника видеосигнала. Разрешение дисплея данного устройства 480x272 пикселей. Данная особенность позволит Вам избежать монтажа дополнительного монитора. Зеркало со встроенным монитором при необходимости отобразит для Вас необходимое изображение. Для этого в приборе предусмотрено 2 видеовхода. Это означает, что к устройству Вы сможете подключить, например, DVD-плеер и любую камеру заднего вида.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор камеры заднего вида Interpower IP Mirror (зеркало) 5" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1546 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...