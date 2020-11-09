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Цифровой плеер FIIO M6

Артикул: 219189
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 1
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 2
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 3
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  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 5
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 6
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 7
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 8
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 9
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 10
  • Цифровой плеер FIIO M6 - фото 11
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 1
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 2
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 3
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 4
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 5
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 6
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 7
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 8
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 9
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 10
Цифровой плеер FIIO M6 - фото 11
13 050 руб. 
13 990 руб. 
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Артикул: 219189
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiio
Тип товараЦифровой плеер
Объем встроенной памяти, Гб4
Проигрывание видеонет
Сенсорный экранда
Диагональ экрана, дюйм3,2
FM-тюнернет
Тип слота для карты памятиmicroSD
Цветчерный
Bluetoothда
Поддержка FLACда
Водонепроницаемый корпуснет
М6 построен на высокоэффективном чипе ESS SABRE ES9018Q2C, который сочетает в себе цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, при этом по сравнению с предыдущей моделью, выходная мощность у М6 была увеличена на 50%. Характерной особенностью М6 является чистейший звук с уровнем шума ниже 3 мВ и соотношением «сигнал/шум» в 118 дБ, поэтому Вы не услышите помехи даже в самых чувствительных наушниках. М6 поддерживает функцию декодирования таких аудио форматов, как ISO, DFF, DSF, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, M4A, WMA, OGG, AAC, ALAС и MP3, а также CUE файлы и M3U/M3U8 плейлисты. Плеер М6 оснащен модулем Wi-Fi, посредством которого можно подключаться к стриминговым сервисам и воспроизводить музыку через DLNA, а также получать OTA обновления программного обеспечения. Кроме того, плеер поддерживает AirPlay, благодаря чему на iOS устройствах теперь стало быстро и удобно проигрывать музыку в превосходном качестве. Со встроенной памятью в 2 Гб плеер поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие загрузить песни – просто перенесите на M6 всю Вашу аудиотеку. Благодаря большой емкости аккумулятора — 1200 мА·ч, М6 может воспроизводить музыку в течение 13 часов и находиться в режиме ожидание более 26 дней. M6 получил сертификат Hi-Res Audio — стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.


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Самовывоз невозможен
Цифровой плеер FIIO M6 - стоимость товара 13050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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