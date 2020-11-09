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Швейная машина Janome HomeDecor 6180 белый/зеленый

Артикул: 218896
Швейная машина Janome HomeDecor 6180 белый/зеленый
26 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218896
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Автоматический нитеобрезательда
Подсветкада
Цветбелый
Скорость шитья, ст/мин700
Рукавная платформада
Регулятор скорости шитьяда
Регулировка уровня прижимной лапкида
Подтипкомпьютеризированная
Отсек для хранения принадлежностейда
Выполнение петельавтоматическое
Особенности80 швейных операций, 20 кнопок прямого выбора основных строчек
Нитевдевательда
Максимальная ширина стежка7
Максимальная длина стежка5
Кнопка Старт/Стопда
ЖК-дисплейда
Дополнительный цвет/дизайн/рисунокзеленый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Janome HomeDecor 6180 белый/зеленый


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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