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Швейная машина Janome 419S белый

Артикул: 218870
Швейная машина Janome 419S белый
15 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218870
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Челноквертикальный
Цветбелый
Скорость шитья, ст/мин1300
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Размеры37x29x17см
Подсветкада
Вес, кг9.3
Отсек для хранения принадлежностейда
Отключение транспортерада
ОсобенностиШитье тяжелых видов ткани. Дополнительная поверхность рабочего стола. Автоматическое отключение намотки шпульки. Жесткий чехол.
Нитевдевательда
Максимальный подъем лапки6
Максимальная ширина стежка5
Максимальная длина стежка4
Количество строчек19
Количество петель1
Выполнение петельавтоматическое
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Janome 419S белый


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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