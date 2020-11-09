Сетевой фильтр Vektor Z NEW 3.5 кВт светло-серый 1.8-2м (для бытовой техники,повышенная мощность)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Vektor
|Тип товара
|Сетевой фильтр
|USB зарядное устройство
|нет
|Входная вилка
|EURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
|Высота, см
|5
|Выходные розетки
|4 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка универсальная без заземления
|Длина шнура
|1,8-2м
|Длина, см
|28
|Защита от короткого замыкания
|да
|Количество розеток
|5
|Максимальный ток
|16 А
|Напряжение сети, В
|220
|Ширина, см
|9
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