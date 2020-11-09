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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Сетевые фильтры Vektor Сетевой фильтр Vektor SE 2.2 кВт черный 3м (для аудио-видео техники)

Сетевой фильтр Vektor SE 2.2 кВт черный 3м (для аудио-видео техники)

Артикул: 218719
Сетевой фильтр Vektor SE 2.2 кВт черный 3м (для аудио-видео техники)
800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218719
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVektor
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см14,5
Выходные розетки4 розетки с заземляющим контактом, 1 розетка универсальная без заземления
Длина шнура3 м.
Длина, см32
Количество розеток5
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В220
Ширина, см6,5
Сетевые фильтры для домашней аудио-видео техники и офисного оборудования с заземлением, обеспечивает защиту в цепи фаза-ноль. Высококачественный АБС пластик корпуса, четыре розетки с заземлением плюс 1 универсальная, световой индикатор исправности электронного блока защиты, автоматический предохранитель многократного действия, система крепления к поверхности.


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Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Vektor SE 2.2 кВт черный 3м (для аудио-видео техники) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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