8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Most ТHV черный 5м+ защита от 250V

Артикул: 218708
Сетевой фильтр Most ТHV черный 5м+ защита от 250V
1 660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218708
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMost
Тип товараСетевой фильтр
USB зарядное устройствонет
Входная вилкаEURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом)
Высота, см5,5
Выходные розеткиEURO с заземляющим контактом - 5 шт., узкие - 4 шт.
Длина шнура5 м.
Длина, см39
Количество розеток10
Напряжение сети, В220
ПроизводствоРоссия
Ширина, см9
Most THV — это 2 сетевых фильтра в одном корпусе, возможность подключить до 10 различных устройств одновременно, возможность раздельного электропитания двух групп аппаратуры либо двух рабочих мест, расположенных рядом, а также 6 евророзеток с заземлением и 4 узкие розетки без заземления. Рекомендуется для использования в промышленных районах и сетях с нестабильным и повышенным напряжением. Оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сетевой фильтр Most ТHV черный 5м+ защита от 250V - по цене 1660 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...