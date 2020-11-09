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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автоакустика SWAT Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

Артикул: 218519
  • Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото 3
2 070 руб. 
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Артикул: 218519
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSWAT
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.7 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузорацеллюлоза
Материал подвесаткань
Номинальная мощность75 Вт
Пиковая мощность150 Вт
Чувствительность92 дБ
Длина, см16.7
Ширина, см16.7
Высота, см6.5
Однополосные, форма колонок- круглая, типоразмер 16.5 см (6 1/2 дюйм.), глубина установки 66мм, тип: широкополосные, максимальная мощность: 150Вт


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Колонки автомобильные Swat MAS-65Pro (без решетки) 150Вт 92дБ 4Ом 16.5см (6 1/2дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - данный товар вы можете купить по цене по цене 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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