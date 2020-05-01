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Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт

(3)
Артикул: 218508
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 6
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 7
  • Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 8
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 4
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 5
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 6
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 7
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - фото 8
8 390 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 218508
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Комфорт, качественный блютуз, вид, стильно выглядит, качество звука.

Недостатки:
Не во всех машинах будет красиво выглядеть, мне норм.

Комментарий:
Топ решение для тех у кого нет места под двухдиновую магнитолу, установив смартфон можно смотреть что угодно. Выглядит все это стильно, дорого.Работает на ура, звук чистый и приятный.Приложение крутое придумали, работает тоже на ура, не тупит, легко управлять и настраивать с ним что угодно: временные задержки, 31 полоса эквалайзера да ещё если и работу найти двум линейным... ух что будет!. Блютуз не вырубается и соединятся с полуслова.


01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Понравилось что она есть!

Недостатки:
Не понравилось то, что ее не было раньше!

Комментарий:
Для меломанов любящих настроить звук так, чтобы уши зашевелились! Одна пользовательская настройка слушать музу тихонько с шикарными басами буфера. Другая чтобы прокачать улицу:)


01.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Да это просто турбомагнитола!!!!! Звук великолепный. Если мозг есть и управление чёткое! Я не понимаю как я раньше не знал о таких вещах!!!

Недостатки:
Есть недостатки и их много. Она не готовит, не стирает, не целует руку барину.

Комментарий:
Значит секрет простой! Берем эту магнитолу! Покупаем б.у. телефон Xiaomi Note 2 и у вас быстрая нетормозящая магнитола с Olled экраном! Фильмы дапожалуйста! Ютьюб и прочие прелести без проблем!!! И того магнитола 7т тел 6т и у вас счастье!!!

Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer SPH-10BT 1DIN 4x50Вт - стоимость товара 8390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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