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Вместительная сумка для зеркальной камеры. Для удобства переноски предусмотрены верхняя ручка и регулируемый плечевой ремень. Для быстрого доступа предусмотрены двустворчатые молнии. Для дополнительных аксессуаров, в том числе для фильтров, сменного аккумулятора и карт памяти, имеется внешнее отделение. Для бережного ухода за камерой, сумка внутри обита мягким флисом.

Сумка для фото/видеокамеры Hama Syscase 110 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.