Планшет Huawei MediaPad M5 lite 8 32Gb Grey

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huawei
|Тип товара
|Планшет
|Операционная система
|Android
|Встроенная память
|32 Гб
|Оперативная память
|3 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|8
|Разрешение экрана
|1920x1200
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Фронтальная камера, МП
|8
|Емкость аккумулятора
|5100 мАч
|Камера, МП
|13
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Наличие SIM-карты
|есть
|Поддержка microSD
|до 512 Гб
|Цвет
|серый
|Ширина, см
|12.22
|Длина, см
|20.42
|Высота, см
|0.82
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.31
|Слот для карты памяти
|есть
|Количество ядер
|8
|Wi-Fi
|есть
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв