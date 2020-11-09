Мобильный телефон Nobby 240B BLACK GREY

Nobby 240В – простой в использовании мобильный телефон с большими кнопками и понятной навигацией по меню. Такой размер кнопок идеален как для юных пользователей, так и для возрастной категории потребителей, а также для людей с пониженным процентом остроты зрения. С Nobby 240В вы безошибочно наберете нужный номер при любых обстоятельствах. Кроме того, наличие в модели кнопки SOS, позволит мгновенно отправить сигнал тревоги и проинформировать о возможной опасности. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт, благодаря этому можно выбрать наиболее выгодные тарифные планы для звонков друзьям, коллегам и близким. 2,3-дюймовый дисплей с яркой подсветкой обеспечивает достойную видимость изображения. Модель оснащена емким аккумулятором, что позволит вам продолжительное время оставаться на связи. Аппарат поддерживает все популярные форматы, а также FM-радио. Для хранения музыки и фото предусмотрена работа с картами microSDHC емкостью до 16 ГБ. Nobby 240В – ваш удобный, функциональный и просто незаменимый помощник!