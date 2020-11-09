8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Maxvi T2 Blue

Артикул: 218322
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 9
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 1
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 2
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 3
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 4
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 5
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 6
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 7
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 8
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue - фото 9
1 660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218322
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMaxvi
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Тип SIM-картыобычная
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1800 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана240x320
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсиний
Встроенная память32 Мб
Материал корпусаметалл, пластик
Bluetooth3
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка NFCнет
Время работы в режиме ожидания350 ч
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.147
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Современный, практичный телефон с защищенным дизайном и прочным корпусом. Ёмкий аккумулятор с функцией Powerbank, громкий динамик, удобное включение/выключение мощного фонарика и возможность использования двух SIM - карт одновременно в режиме ожидания делает модель Т2 незаменимым спутником на все случаи жизни


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Maxvi T2 Blue – стоимость товара 1660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...