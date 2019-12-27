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Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red

(1)
Артикул: 218319
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 5
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 1
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 2
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 3
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 4
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - фото 5
2 190 руб. 
2 490 руб. 
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Артикул: 218319
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaxvi
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Тип SIM-картыобычная
Количество SIM-карт3
Емкость аккумулятора5500 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.8
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветкрасный, черный
Встроенная память32 Мб
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetooth3
Поддержка NFCнет
Время работы в режиме ожидания885 ч
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.332
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Уникальный телефон с функцией караоке и Bluetooth-колонки создан дарить праздник Вам и Вашему окружению всегда и везде. Супермощная батарея 5500 mAh с функцией Power Bank обеспечит долгое веселье в полной автономности в абсолютно любых условиях. А светомузыка добавит колорита в Вашу вечеринку. FM-радио с возможностью использования без подключения наушников.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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27.12.2019
Достоинства:
ВСЁ СУПЕР КРОМЕ НЕДОСТАТКОВ

Недостатки:
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red -НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ ЧЕХОЛ ТАКОЙ ЧТОБ В НЁМ НЕ НАЖИМАЛИСЬ САМИ КНОПКИ В КАРМАНЕ.ТО СВЕТОМУЗЫКА САМА ВКЛЮЧАЕТСЯ ТО ЗАРЯДКА ПОВЕР БАТК А ЕЩЁ ХУЖЕ ВСЕГО ОН НАБЕРАЕТ 112 СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ .МЕНЯ УЖЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЧТО ОШТРАФУЮТ НА 5000 ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ.КУДА ЕГО ЗАСУНУТЬ ЧТОБ НЕ НАЖИМАЛИСЬ КНОПКИ

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Maxvi P20 Black Red - стоимость товара 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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