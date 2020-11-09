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Мобильный телефон Maxvi B7 Red

Артикул: 218313
Мобильный телефон Maxvi B7 Red
1 110 руб. 
2 020 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218313
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaxvi
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Тип SIM-картыобычная
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора800 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм1.77
Разрешение экрана160х128
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветкрасный
Кнопка SOSесть
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Wi-Fiнет
Вес, кг0.083
Слот для карты памятидо 16 Гб
Влагозащищенный корпуснет
Встроенная память33 Мб
Время работы в режиме ожидания240 ч
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetoothесть
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Легкий и удобный телефон с понятным меню и ярким фонариком. Отдельная легкодоступная кнопка SOS, расположенная на задней стороне корпуса, дает возможность быстрой связи с близкими в чрезвычайных ситуациях, когда важна каждая секунда.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Maxvi B7 Red - стоимость товара 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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