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Смартфон Doogee X90 Blue

Артикул: 218290
Смартфон Doogee X90 Blue
4 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218290
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендDoogee
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора1300 МГц
Оперативная память1 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.1
Цветсиний
Разрешение экрана1280x600
Камера, МП8+5
Материал корпусапластик
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Влагозащищенный корпуснет
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Слот для карты памятиотдельный
Время работы в режиме ожидания240 ч
Наличие GPS/Глонассесть
Емкость аккумулятора3400 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка microSDдо 128 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.15
Объем встроенной памяти - 16 Гб. Диагональ экрана - 6.1 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 3400 мАч


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Самовывоз невозможен
Смартфон Doogee X90 Blue – стоимость товара 4900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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