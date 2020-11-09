Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UR 1DIN 4x50Вт

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kenwood
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|да
|Наличие usb-порта
|есть
|Читаемые форматы
|CD-Audio, MP3, WMA, FLAC
|Функция Съемная панель
|есть
|Типоразмер
|1 DIN
|Тип дисплея
|цветной
|Сенсорный дисплей
|да
|Радиоприемник
|есть
|Поддержка Android
|есть
|Наличие ТВ-тюнера
|нет
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Наличие DVD-проигрывателя
|нет
|Наличие CD-проигрывателя
|есть
|Наличие Bluetooth
|нет
|Выходная мощность номинальная
|200 Вт
|Кол-во полос эквалайзера
|3
|Состояние товара
|новый
|Выходы
|PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
|Входы
|USB
|Длина, см
|5.3
|Ширина, см
|18.2
|Высота, см
|15.6
|Вес, кг
|1.2
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