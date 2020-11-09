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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрель-шуруповерты аккумуляторные Makita Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Артикул: 218093
Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
14 600 руб. 
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+ 254 КэтКоинов
Артикул: 218093
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 434 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Кол-во ударов19500
Макс. крутящий момент42
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева36
Макс. диаметр сверления бетона13
Макс. диаметр сверления металла13
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, 2 аккумулятора 1.5 А*ч (Li-Ion), зарядное устройство, чемодан.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см24,4
Ширина, см7,9
Высота, см22
Вес, кг1,7
Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DHP453SYE предназначен для работы в режиме обычного и ударного сверления по различному материалу (металл, пластик, дерево, камень, керамика) и для работы с винтовыми крепежными элементами. Максимальный крутящий момент, создаваемый двигателем, достигает величины 42 Нм. Модель оснащена быстрозажимным патроном. Доступы два скоростных режима, электронная регулировка скорости в процессе работы и электрический тормоз. В комплекте два аккумулятора и зарядное устройство.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - по цене 14600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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