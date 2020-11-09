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Дрель-шуруповерт Bosch EasyImpact 12 аккум. патрон:быстрозажимной

Артикул: 218085
Дрель-шуруповерт Bosch EasyImpact 12 аккум. патрон:быстрозажимной
4 999 руб. 
5 500 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218085
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Кол-во ударов19500
Макс. крутящий момент30
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона6
Макс. диаметр сверления дерева20
Макс. диаметр сверления металла8
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
КомплектацияИнструмент, двойная бита, Картонная коробка. АКБ и ЗУ в комплект НЕ входят.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см21,7
Ширина, см28,1
Высота, см6
Вес, кг1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyImpact 12 0.603.983.90N имеет три режима работы: заворачивание, сверление и сверление с ударом. 20-ступенчатая установка крутящего момента со ступенью обычного/ударного сверления обеспечивает оптимальную мощность и производительность. Благодаря электронной регулировке скорости вращения подбирается оптимальный рабочий режим с учетом особенностей материала. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и не подверженного саморазрядке. АКБ и ЗУ в комплект НЕ входят.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Bosch EasyImpact 12 аккум. патрон:быстрозажимной - стоимость товара 4999 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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