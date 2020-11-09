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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной

Артикул: 218077
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
6 700 руб. 
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+ 117 КэтКоинов
Артикул: 218077
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент40
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейседа
КомплектацияДрель-шуруповерт, аккумулятор x2, зарядное устройство x1, кейс x1
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см40
Ширина, см10
Высота, см35
Вес, кг0,84
Дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD186KB-QW работает автономно от аккумуляторной батареи, поэтому используется в местах, удаленных от электросети. Она незаменима при выполнении работ на крыше дома, в подвале, то есть везде, где нет розеток. Инструмент используется и для сверления отверстий, и для закручивания саморезов, что значительно расширяет возможности его применения. Дрель имеет 10 режимов крутящего момента и две рабочих скорости. Выбирать режим работы устройства можно в зависимости от характеристик обрабатываемого материала. В целом, дрель способна обрабатывать не только дерево или пластик, но и металл. Она оснащена эргономичной конструкцией и удобной прорезиненной рукояткой, которые повышают комфорт использования инструмента. Благодаря компактному кейсу проблем с перевозкой и хранением дрели не возникнет.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD186KB-QW аккум. патрон:быстрозажимной - купить по цене 6700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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