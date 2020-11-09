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Сучкорез контактный Gardena TeleCut 650-900 B (12009-30.000.00)

Артикул: 217957
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 650-900 B (12009-30.000.00)
4 170 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 217957
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСучкорезы
Вес1.55 кг
Длина инструмента650 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокалюминий
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр42 мм
Тип приводарычажный
Форма лезвийзагнутые
Сучкорез контактный Gardena TeleCut 650-900 B (12009-30.000.00)


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Сучкорез контактный Gardena TeleCut 650-900 B (12009-30.000.00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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