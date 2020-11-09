Секатор плоскостной Gardena Premium BP 50 (08702-20.000.00)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gardena
|Тип товара
|Секаторы
|Вес, г
|300
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|алюминий
|Назначение
|для изгороди
|Общая длина, мм
|215
|Тип лезвий
|плоскостные
|Фиксатор
|да
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