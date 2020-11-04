Портативная акустика Logitech P710e Black (980-000742)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Logitech
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|стерео
|Мощность, Вт
|10
|Питание
|аккумулятор
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|140-16000
|Отношение сигнал/шум, дБ
|85
|Количество полос AC
|1
|Тип элементов питания
|Li-Ion.
|Время работы, ч
|15
|Интерфейсы
|USB, AUX, Bluetooth
|Функции
|встроенный микрофон
|Особенности
|громкая связь, подавление акустического эха, шумоподавление, автоматическое управление усилением
|Размеры, мм
|120х120х40 мм
|Вес, кг
|0.275
|Дополнительная информация
|светодиодная индикация
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