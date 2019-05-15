Портативная акустика Creative iRoar

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Creative
|Тип товара
|Портативная акустика
|Звук
|2.1
|Питание
|от сети, от батарей
|Количество полос AC
|1
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Время работы, ч
|20
|Интерфейсы
|Bluetooth, USB (для подключения к компьютеру)
|Функции
|встроенный микрофон
|Размеры, мм
|225x57x120
|Вес, кг
|1.1
|Дополнительная информация
|2 пассивных излучателя, поддержка Bluetooth AAC, aptX, SBC, aptX-LL
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15.05.2019
звук
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Не ожидал что будет такой отличный звук понравился дизайн качество сборки красиво светятся индикаторы блютуз тоже хорошо подсоединяется громкости тоже хватает но еще раз звук как из большого деревянного корпуса с красивым басом.Так же быстрая доставка- спасибо! Буду еще здесь делать заказы