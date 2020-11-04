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Главная Товары для красоты и здоровья Электротепло Белье с подогревом Bradex Матрас Электрический Премиум Комфорт (Heating Mat) Bradex Td 0171.

Матрас Электрический Премиум Комфорт (Heating Mat) Bradex Td 0171.

Артикул: 110823
Матрас Электрический Премиум Комфорт (Heating Mat) Bradex Td 0171.
3 280 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 110823
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараЭлектроматрац
Автоотключениеесть
Вес, кг0.8
Высота, см3
Длина, см25
Количество температурных режимов2
Максимальная температура нагрева70 град.
Материалметалл, пластик, текстиль
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Ширина, см30
Матрас Электрический Премиум Комфорт (Heating Mat) Bradex Td 0171.


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Матрас Электрический Премиум Комфорт (Heating Mat) Bradex Td 0171. - стоимость товара 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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