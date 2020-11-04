Смеситель Argo 35-01 Stroy для кухни

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Argo
|Тип товара
|Смесители для кухни
|Аэратор в комплекте
|есть
|Встраиваемый
|нет
|Выдвижной излив
|нет
|Длина излива
|225 мм
|Запорный клапан
|керамический картридж
|Кол-во монтажных отверстий
|1
|Монтаж
|настольный
|Поворотный излив
|да
|Термостат
|нет
|Форма излива
|традиционная
|Высота излива
|110 мм
|Материал корпуса
|латунь
|Страна бренда
|Россия
|Тип управления
|однорычажный
|Цвет
|хром
|Высота, см
|13.2
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