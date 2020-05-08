Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Logitech
|Тип товара
|Колонки
|Диапазон воспроизводимых частот
|50-20000 Гц
|Тип акустической системы
|2.0
|Мощность
|2.3 Вт
|Суммарная мощность
|40 Вт
|Материал корпуса колонок
|пластик
|Мощность фронтальных колонок
|1.15 Вт
|Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
|пластик
|Разъем для наушников
|есть
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|есть
|Входы
|линейный
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|нет
|Количество колонок в комплекте
|2
|Производство
|Китай
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08.05.2020
Хорошее звучание, небольшие размеры. Для дополнения к компьютеру на работе (как в моем случае) - отличное решение.
Недостатки:
Короткий шнур питания. Регулятор громкости находится на той колонке, что с правой стороны от монитора, а шнур питания на той, что с левой стороны. Пришлось переставить сетевой фильтр поближе к монитору.
Комментарий:
Несмотря на недостаток, который мне показался малозначительным ставлю "отлично". До этого на работе были такие пищалки, что теперь не могу нарадоваться.
08.05.2020
Собраны ровно. Не большие, но увесистые. Стоят уверенно. Длинна проводов достаточная. Есть разъем 3.5 (если не ошибаюсь), наушники.
Недостатки:
На данный момент, не обнаружено.
Комментарий:
Уши не фонят, колонки не гудят. За такую цену, звук нормальный Я считаю, не плохой выбор.