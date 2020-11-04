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Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт

Артикул: 109740
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 1
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 2
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 3
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 4
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 5
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 6
  • Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 7
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 1
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 2
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 3
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 4
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 5
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 6
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото 7
7 080 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 109740
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг8
Длина, см34.5
Ширина, см30
Высота, см20
Диапазон воспроизводимых частот40-20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Мощность80 Вт
Суммарная мощность80 Вт
Материал корпуса колонокМДФ
Мощность сабвуфера50 Вт
Мощность фронтальных колонок15 Вт
Материал корпуса сабвуфераМДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовМДФ
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)есть
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компания SVEN представила акустическую систему 2.1 SVEN MS-2100. Эта акустика идеально подходит для просмотра фильмов, озвучивания компьютерных игр и воспроизведения музыки. 80 ватт мощного насыщенного звука хватит для того, чтобы устроить вечеринку в честь встречи друзей или в шумной компании посмотреть спортивную трансляцию. Система может работать автономно. Встроенный проигрыватель аудиофайлов воспроизводит треки с USB-флешки или SD-карты. Поймав на FM-тюнере любимую радиостанцию, будничный вечер можно посвятить приятным заботам: чтению книги, посиделкам с родными за чашкой чая. SVEN MS-2100 имеет два коммутируемых входа. С их помощью акустику можно подключать к любым источникам звука: компьютеру, медиа-плееру. Сабвуфер и двухполосные сателлиты раскроют всю палитру звучания системы в компьютерных играх и фильмах. Сочный бас и кристально чистые высокие частоты передают детальную звуковую панораму, отчего эффект присутствия усиливается, а эмоций и впечатлений только прибавляется. Управлять системой очень просто и удобно. На лицевой стороне сабвуфера расположены легко читаемый цифровой дисплей и несколько регуляторов: для настройки общей громкости системы, переключения радиостанций и треков. У пульта дистанционного управления набор опций для настройки системы расширен. С его помощью можно регулировать уровень громкости сабвуфера, активировать режимы Mute, Sleep. Акустическая система 2.1 SVEN MS-2100 выполнена в ярком стильном дизайне, способном украсить любой интерьер. Лицевые панели сабвуфера и сателлитов покрыты черным глянцем и идеально сочетаются с матовой текстурой корпусов.


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Самовывоз невозможен
Колонки Sven MS-2100 2.1 черный 80Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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