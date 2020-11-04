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Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026)

Артикул: 109212
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  • Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 2
  • Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 3
  • Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 4
  • Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 5
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 1
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 2
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 3
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 4
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - фото 5
1 570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109212
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г65
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм95x57x40
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600 
Тип соединениябеспроводное
Благодаря наличию сенсора с поддержкой технологии BlueTrack оптическая беспроводная мышь MICROSOFT Sculpt может работать практически на любой поверхности. Модель создана для работы с устройствами на базе операционных систем Windows. В зависимости от версии программного обеспечения специальная кнопка запускает меню «Пуск» или запускает главный экран. Привычное колесико прокрутки оснащено технологией Tilt, которая позволяет осуществлять навигацию в горизонтальном направлении. Беспроводная оптическая мышь MICROSOFT Sculpt выполнена в красном цвете, поэтому станет ярким аксессуаром для ноутбука. Подключение к компьютеру реализуется посредством устойчивого радиосоединения, для установки которого предусмотрен специальный адаптер. Для питания мыши необходима 1 батарея АА, при этом ее хватит надолго благодаря низкому энергопотреблению.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026)

Видеообзор Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Red (43U-00026) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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