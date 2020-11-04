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Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004)

Артикул: 109202
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 1
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 2
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 3
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 4
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 5
  • Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 6
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 1
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 2
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 3
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 4
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 5
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - фото 6
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г80
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш2
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м5
Размеры (ШxВxД), мм100x58x38
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Созданная для людей, ведущих активный образ жизни, мышь MICROSOFT Mobile Mouse 1850 характеризуется беспроводной связью с радиусом действия 5 м. USB-приемник, посредством которого осуществляется подключение манипулятора к ноутбуку, обладает настолько компактными размерами, что в дороге его можно не отключать от компьютера. Если все же вы решите это сделать, его можно хранить в специальном отсеке на нижней части корпуса. Симметричный дизайн мыши MICROSOFT Mobile Mouse 1850 делает возможным ее использование как правой, так и левой рукой. Помимо двух кнопок, данная модель оснащена колесом прокрутки, позволяющим быстро осуществлять навигацию по веб-страницам и документам. Оптический сенсор, разрешение которого составляет 1000 dpi, позаботится о том, чтобы движения курсора были точными и плавными.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004)

Видеообзор Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Black (U7Z-00004) - купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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