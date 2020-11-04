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Фен Philips Hp 8233/00

Артикул: 109178
  • Фен Philips HP8233/00 керамический - фото 1
  • Фен Philips Hp 8233/00 - фото 2
Фен Philips HP8233/00 керамический - фото 1
Фен Philips Hp 8233/00 - фото 2
3 440 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109178
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0.6
Длина сетевого шнура1.8
Дополнительная информациямотор АС, керамическое покрытие нагревательного элемента
Защита от перегреваесть
Индикация включениянет
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2200
Функцииподача холодного воздуха
Обычный фен Philips HP 8233 разработан для создания идеальной укладки в домашних условиях и быстрой сушки волос. В этом ему помогает максимальная мощность 2200 Вт. Ручка удобно располагается в руке и имеет много кнопок, каждая из которых отвечает за функции, предусмотренные в фене.


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Самовывоз невозможен
Фен Philips Hp 8233/00 - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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