Клавиатура Oklick 750G черный/черный USB Multimedia

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Клавиши — полноразмерные со стандартным профилем, мягким ходом средней длины. Те, что являются мультимедийными, а также часто используемые при игре, выделены голубым цветом. Корпус клавиатуры имеет изогнутые линии. На нижней стороне клавиатуры расположены две прорезиненные ножки, препятствующие скольжению, и две откидные ножки для регулировки уровня наклона клавиатуры. Наличие дренажных отверстий обеспечивает быстрый вывод влаги в случае пролива жидкости на клавиатуру.

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