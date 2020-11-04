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Набор клавиатура-мышь Oklick 210M черный

Артикул: 109071
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 8
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 1
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 2
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 3
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 4
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 5
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 6
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 7
Набор клавиатура + мышь Oklick 210M клав:черный мышь:черный USB беспроводная - фото 8
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109071
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БрендOklick
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания клавиатуры2xAAA
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш104+3
Комплектацияклавиатура, мышь, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи10 м
Разрешение оптического сенсора800 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Беспроводной набор — это все что необходимо для комфортной работы в офисе или дома. Полноразмерная конструкция клавиатуры включает в себя цифровой блок для комфортной работы с большим объемом числовых данных, а мышь удобно ложится в руке.


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