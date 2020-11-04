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Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia

Артикул: 109069
  • Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 1
  • Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 2
  • Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 3
Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 1
Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 2
Клавиатура A4 KD-800 черный USB slim Multimedia - фото 3
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109069
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БрендNoname
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш115
Комплектацияклавиатура, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связипроводная
Цветчерный
Стильная проводная клавиатура A4Tech KD-800 оснащена 115 клавишами, буквы и цифры на которых нанесены специальным способом, исключающем стирание. Пользователи оценят 10 горячих клавиш для быстрого вызова самый часто используемых приложений. Клавиши низкопрофильные с мембранным механизмом. Модель A4Tech KD-800 подключается через порт USB. Длина электрического кабеля составляет 1.46 м. Пользователь сможет установить удобный для себя уровень наклона плоскости клавиатуры, для этого предусмотрены складные ножки. Корпус выполнен из прочного пластика. Дополнительной защиты от затекания воды не предусмотрено. Вес прибора составляет 617 г.


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