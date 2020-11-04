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Тепловентилятор Timberk TFH T15XCZ

Артикул: 108928
Тепловентилятор Timberk TFH T15XCZ
1 920 руб. 
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Артикул: 108928
В наличии
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БрендTimberk
Тип товараТепловентилятор
Тип установкиНапольный
Комплектациятепловентилятор
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Мощность, Вт750/1500
Вес, кг1
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 750/1500 Вт, керамический нагревательный элемент, защита от перегрева и от замерзания. Площадь обогрева: 15 м2. Габариты 21х24х13 см.


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Самовывоз невозможен
Тепловентилятор Timberk TFH T15XCZ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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