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Тепловая пушка Ballu BKX-5

Артикул: 108612
  • Тепловая пушка Ballu BKX-5 - фото 1
  • Тепловая пушка Ballu BKX-5 - фото 2
Тепловая пушка Ballu BKX-5 - фото 1
Тепловая пушка Ballu BKX-5 - фото 2
2 690 руб. 
3 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 108612
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг2.1
Высота, см20.5
Длина, см19.5
Максимальный воздухообмен250 куб.м/ч
Мощность обогрева3 кВт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементакерамический нагреватель
Управлениемеханическое
Уровни мощности3000/1800 Вт
Ширина, см20.5
Тепловая пушка, электробезопасное исполнение, защита от перегрева. Резиновые ножки. Пылевлагозащищенный переключатель режимов работы.


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка Ballu BKX-5 – стоимость товара 2690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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