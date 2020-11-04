Конвектор Zilon Zhc-2000 E3 0

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ZILON
|Тип товара
|Конвектор
|Тип установки
|настенно-напольный
|Мощность обогрева
|1000/2000 Вт
|Напряжение
|230 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|есть
|Управление
|электронное
|Влагозащита
|есть
|Комплектация
|конвектор, шасси
|Вес, кг
|5,3
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв