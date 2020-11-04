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Чехлы На Лезвия Коньков Мягкие Р 40-47 (Ткань, Пэ 100%)

Артикул: 106238
  • Чехлы на лезвия коньков мягкие р.40 - 47 (ткань, ПЭ 100%) - фото 1
  • Чехлы на лезвия коньков мягкие р.40 - 47 (ткань, ПЭ 100%) - фото 2
Чехлы на лезвия коньков мягкие р.40 - 47 (ткань, ПЭ 100%) - фото 1
Чехлы на лезвия коньков мягкие р.40 - 47 (ткань, ПЭ 100%) - фото 2
140 руб. 
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Артикул: 106238
В наличии
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БрендNN
Тип товараЧехлы
Материал верха100% ПЭ 
Внутренняя отделкафлис
Цветцветной
Размер ноги40-47

Чехлы 00016386 применяются для защиты лезвий коньков от затупления при передвижении за пределами ледового поля. Надежно удерживаются на лезвиях, просто надеваются и снимаются. Выполнены из плотного материала. Чехлы 00016386 не занимают много места, компактно свертываются, их легко можно спрятать в карман при выходе на лед.

Особенности:

  • Для мужских коньков;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Материал - ткань.

Комплектация:

  • Чехлы NN 00016386;
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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Самовывоз невозможен
Чехлы На Лезвия Коньков Мягкие Р 40-47 (Ткань, Пэ 100%) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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