Видеокамера Panasonic HC-VXF990

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Видеокамера
|HD-формат
|UHD 4K
|Запись на карту памяти
|есть
|Тип цифрового носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Оптический Zoom
|20x
|Объем встроенной флэш-памяти
|нет
|Фоторежим
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Съемка 3D
|нет
|Сенсорный дисплей
|есть
|Ручная фокусировка
|есть
|Разрешение матрицы, Мпикс
|18.91
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|25 кадр/сек при разрешении 4K
|Количество матриц
|1
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Видоискатель
|есть
|Встроенный осветитель
|нет
|Стабилизатор изображения
|есть
|Тип стабилизатора изображения
|оптический
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.
|626 мм
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.
|30.8 мм
|Wi-Fi
|есть
|Время работы от аккумулятора
|60 мин
|Вес, кг
|0.396
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21.04.2018
картинка
Недостатки:
пока ещё не увидел
Комментарий:
Рекомендую всем...
21.04.2018
Хорошее 4К
Доступная цена
Беспроводные функции
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Камера компактная! Ну, как компактная -- в смысле, традиционного «наладонного» форм-фактора. Внешне она мало чем отличается от большинства других моделей такого размера, только у нее два видоискателя и объектив Leica. Но этот объектив в сочетании с электронной «начинкой» обеспечивает хорошее качество видео. За качество, конечно, отвечает и матрица, а она тоже хороша -- крупная (1/2,3 дюйма).
Фирменная программная «начинка» оптимизирует получаемое камерой 4К-видео, упрощает съемку и пост-обработку. Из особенностей отмечу возможность съемки в HDR (правда, только в FullHD), пост-функции (пост-зумирование, пост-стабилизацию, пост-слежение), возможность подключения к смартфону (общее название пакета «фишек» -- WirelessMulticamera), а также возможность передачи отснятого на обычный компьютер по wi-fi.