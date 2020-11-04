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Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169

Артикул: 104616
  • Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169 - фото 1
  • Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169 - фото 2
Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169 - фото 1
Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169 - фото 2
1 240 руб. 
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Артикул: 104616
В наличии
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БрендBradex
Тип товараОбруч
Вес, кг0.72

Обруч Bradex Sf 0169 - это удобный гимнастический снаряд, который удобно транспортировать и хранить благодаря его сборно-разборной конструкции. Выполнен из пластика и полипропилена, имеет выступы в виде массажных шариком с амортизирующими мягкими наклейками. При занятии с обручем массажные шарики оказывают стимулирующее действие на мышцы талии и живота, оказывая наиболее эффективное воздействие и способствуя улучшению кровообращения и укреплению мышечных волокон. Обруч Bradex Sf 0169 подходит для домашних самостоятельных тренировок.

Особенности и преимущества:

  • Состоит из 7 секций;
  • По окружности расположены массажные шарики, снабженные амортизирующими мягкими наклейками;
  • Занятие с обручем стимулирует деятельность мышц талии и живота;
  • Эффективно помогает при борьбе с лишним весом.

Комплектация:

  • Обруч Bradex Sf 0169;
  • Массажные шарики;
  • Наклейки;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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