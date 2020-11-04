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Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C

Артикул: 103019
  • Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C - фото 2
15 503 руб. 

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Артикул: 103019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Unit
filter_noneТовар входит в коллекцию Unit

Коллекция Unit

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива436 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Длина, см45
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг2.3
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Lemark Unit LM4517C - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15503 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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