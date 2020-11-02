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Главная Товары для красоты и здоровья Одежда и пояса для похудения Bradex Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый)

Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый)

Артикул: 98219
  • Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый) - фото 1
  • Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый) - фото 2
Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый) - фото 1
Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый) - фото 2
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98219
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМайка для похудения
Материалполистер, нейлон, неопрен
РазмерXXXXL
Цветжёлтый

Майка для похудения "BODY SHAPER" с эффектом сауны используется для моделирования верхней части тела, вывода токсинов, избавления от лишних складок и килограммов за счет обильного потоотделения. Носите майку "BODY SHAPER" каждый день и наслаждайтесь тем, как ненавистные килограммы тают на глазах. Майка изготовлена из инновационной ткани, которая стимулирует интенсивное потоотделение, сжигая калории на спине, боках, груди, животе и выводя вместе с потом все токсины. Нижний слой материала усиливает потоотделение, а наружный – оставляет одежду сухой. Наденьте майку, расправьте её по фигуре и занимайтесь повседневными делами. В прохладную погоду надевайте поверх неё любую одежду. Физические упражнения ускорят моделирующий эффект майки.

Материал: 70% неопрена, 15% нейлона, 15% полиэстера.



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Самовывоз невозможен
Майка для похудения Bradex Body Shaper, размер ХХХХL (жёлтый) – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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