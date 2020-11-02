Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XL) (Hot Shapers)

В леггинсах BODY SHAPER у вас появится возможность в кратчайшие сроки уменьшить вес и добиться желаемых форм: талии, ног, ягодиц, бедер.

Леггинсы с завышенной талией выполнены из неопрена, это современный качественный и безопасный материал, приятный на ощупь. Принцип действия основан на активном потоотделении, что способствует снижению веса, приданию телу желаемых форм, выведению токсичных веществ из организма, и как следствие - оздоровительный эффект для всего организма. Плотное прилегание материала леггинсов к телу создает эффект парилки в бане, неопрен не пропускает запах, влагу. Вы можете носить леггинсы для похудения BODY SHAPER как верхнюю одежду, так и под верхнюю одежду. В любом случае, никто из окружающих не заметит ни посторонний запах, ни влагу на одежде.

Не обязательно идти в спортзал, достаточно заниматься обычными домашними делами, при этом активно худея. Леггинсам не требуется деликатная стирка. Пот, впитывающийся в материал, не проникает на одежду, так как пористая ткань не пропускает влагу.Для тела леггинсы очень приятны, они не имеют швов и приятны для кожи.