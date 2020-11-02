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Главная Товары для красоты и здоровья Одежда и пояса для похудения Bradex Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый)

Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый)

Артикул: 98184
  • Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 1
  • Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 2
Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 1
Бриджи для похудения Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 2
490 руб. 
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98184
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БрендBradex
Тип товарабриджи для похудения
Материалнеотекс
РазмерXXXXL
Цветчерный, жёлтый

Для того чтобы быстро худеть и получить красивую фигуру очень важно не только следить за своим дневным рационом и заниматься спортом, но и носить правильную, специально предназначенную для похудения одежду.

Бриджи Hot Shapers, однотонного черного цвета, с ярко-желтой подкладкой и желтой эмблемой на поясе. Бриджи имеют высокую талию и длину ниже колена. Они бесшовные, мягкие и очень эластичные. Бриджи обладают легким утягивающим эффектом, поэтому сидят на фигуре отлично и сразу делают её более привлекательной, корректируя проблемные места.

Внутренний слой этих шорт создан из инновационного материала неотекс (состав ткани: неопрен – 40%, нейлон – 30 %, полиэстр – 30 %). Благодаря своим уникальным свойствам, неотекс вызывает повышение внутренней температуры тела, что приводит к обильному выделению пота, как при интенсивных физических упражнениях. Пояс для талии работает по такому же принципу. Они работают даже в то время, когда человек спит. Следствием повышенного потоотделения является сжигание жировых отложений в проблемных местах, уменьшение объемов тела и быстрая потеря веса. А для того, чтобы большое количество пота не доставляло дискомфорт и не было заметно окружающим, в бриджах есть специальный верхний слой, который быстро впитывает всю выделяемую жидкость и не позволяет ей просачиваться наружу.

Неотекс, из которого изготовлены бриджи, обладает большой упругостью и эластичностью, благодаря чему они действуют как корректирующее бельё, то есть зрительно уменьшают объемы тела и придают ему привлекательные очертания. В то же время бриджи достаточно мягкие и легкие, они не пережимают кожу и не причиняют дискомфорта в процессе ношения.

Бриджи плотно прилегают к телу, за счет чего достигается массажный эффект, который помогает избавиться от целлюлита и сделать кожу более упругой, гладкой и подтянутой. Вместе с потом выводятся шлаки и токсины, в результате чего происходит очищение организма и улучшается общее самочувствие.



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