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Нож Rondell Rd-329 12 См Falkata Универсальный

Артикул: 97444
Нож универсальный RONDELL RD-329 12 см Falkata
920 руб. 
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Артикул: 97444
В наличии
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БрендRondell
Тип товараНож универсальный
Длина лезвия, мм12
ЗаточкаДвусторонняя
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь X30Cr13
Материал ручки (-ек)сталь/пластик Mikarta
Вес, кг0,14
Нож RD-329 внешне напоминает разделочный, однако его клинок более легок и короток, поэтому нож универсален. Используйте его для резки овощей, а также фруктов среднего размера. Своим острым лезвием он превосходно режет мягкие плоды с твердой кожицей, не сминая их. Это изделие безупречного немецкого качества. Именно из этой страны родом прочнейшая углеродистая сталь тройного закаливания, из которой произведен нож. Удобная анатомическая рукоять выполнена из особого полимера и жестко зафиксирована благодаря классическому трехклепочному креплению. Лезвие заточено с 2-х сторон. О том, что его необходимо подточить, вы вспомните еще не скоро – острота клинка сохраняется невероятно долго.


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Самовывоз невозможен
Нож Rondell Rd-329 12 См Falkata Универсальный - этот товар вы можете купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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