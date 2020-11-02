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Плащ Дождевик П/Э Цветной

Артикул: 97405
Плащ дождевик П/Э Цветной
390 руб. 
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Артикул: 97405
В наличии
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БрендNoname
Тип товара

Плащ дождевик полиэтиленовый обеспечивает отличную защиту от дождя. Все швы этого полиэтиленового дождевика надежно прошиты. Плащ легко одевается на верхнюю одежду и при этом абсолютно не стесняет движений. В качестве материала используется надёжный и проверенный временем полиэтилен плотностью 50 микрон. Благодаря этому, достигаются отличные водонепроницаемые свойства изделия. Плащ хорошо защищает даже от сильного дождя в лесу, поле и городской среде. Полиэтилен, как материал, используемый в изготовлении влагозащитной одежды, абсолютно безвреден для здоровья человека. Наш полиэтиленовый дождевик удобно хранить и брать с собой в дорогу, так как он практически не занимает места. Кроме того, он предназначен для многократного использования.



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Плащ Дождевик П/Э Цветной - данный товар вы можете купить по цене по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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